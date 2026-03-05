A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA FIRENZE SUD E INCISA VERSO ROMA

Roma, 5 marzo 2026 – Alle 05:00 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Firenze sud e Incisa verso Roma, per un incidente al km 319, in corrispondenza di uno scambio di carreggiata per un cantiere correttamente installato e presegnalato, nel quale sono rimasti coinvolti 2 mezzi pesanti e un’autovettura.

Il traffico è attualmente bloccato e si registrano 6 km di coda verso Roma, mentre in direzione Bologna si circola su una sola corsia e si registrano 8 km di coda.



Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.



A chi viaggia in direzione Bologna si consiglia di uscire a Incisa, seguire le indicazioni per Firenze sud, da cui è possibile rientrare in A1 verso Bologna.

Chi viaggia in direzione Roma, deve uscire a Firenze sud, seguire le indicazioni per Incisa, da cui è possibile rientrare in A1 verso Roma.

Per le lunghe percorrenze da Roma verso Bologna, si consiglia di uscire a Valdichiana, percorrere la SS715 Siena-Bettolle verso Siena e rientrare in A1 a Firenze Impruneta.

Per le lunghe percorrenze da Bologna verso Roma, si consiglia di uscire a Firenze Impruneta, percorrere la SS715 Siena-Bettolle verso Bettolle e rientrare in A1 a Valdichiana.