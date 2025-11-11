A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA FIRENZE SUD E INCISA-REGGELLO IN DIREZIONE ROMA
Roma, 11 novembre 2025 – Alle ore 3:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Firenze sud e Incisa-Reggello verso Roma a causa di un mezzo pesante in fiamme all’altezza del km 314.
All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano 5 km di coda. Inoltre, si registrano 3 km di coda, in aumento, in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Firenze sud in direzione Roma.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della 4° Direzione di Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.
Agli utenti in A1 provenienti da Firenze e diretti verso Roma, dopo l’uscita obbligatoria a Firenze sud, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada alla stazione di Incisa-Reggello in direzione Roma.
Per le lunghe percorrenze che da Firenze viaggiano verso Roma, si consiglia di anticipare l’uscita a Firenze Impruneta e rientrare in autostrada alla stazione di Valdichiana in direzione Roma dopo aver percorso la viabilità ordinaria.