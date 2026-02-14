A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA FIRENZE SUD E INCISA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 14 febbraio 2026 – Alle 16:20 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Firenze sud e Incisa in entrambe le direzioni, per un incidente al km 308, nel quale sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e un’autovettura in direzione Bologna.

L’impatto a seguito dell’incidente ha provocato lo spostamento di alcuni new jersey centrali sulla carreggiata opposta verso Roma. Per questo motivo, attualmente il traffico è bloccato in entrambe le direzioni e si registrano 3 km di coda sia in direzione Bologna che in direzione Roma.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Chi viaggia in direzione Bologna deve uscire a Incisa, seguire le indicazioni per Firenze sud, da cui è possibile rientrare in A1.

Chi viaggia in direzione Roma, deve uscire a Firenze sud, seguire le indicazioni per Incisa, da cui è possibile rientrare in A1.

Per le lunghe percorrenze da Roma verso Bologna, si consiglia di uscire a Valdichiana, percorrere la SS715 Siena-Bettolle verso Siena e rientrare in A1 a Firenze Impruneta.

Per le lunghe percorrenze da Bologna verso Roma, si consiglia di uscire a Firenze Impruneta, percorrere la SS715 Siena-Bettolle verso Bettolle e rientrare in A1 a Valdichiana.