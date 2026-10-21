A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA FABRO E ORVIETO IN DIREZIONE ROMA
A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA FABRO E ORVIETO IN DIREZIONE ROMA
Roma, 21 ottobre 2026 – Alle ore 8:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Fabro e Orvieto, in direzione Roma, a causa di un mezzo pesante in fiamme all’altezza del km 431.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Roma di Autostrade per l’Italia.
Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico risulta bloccato in direzione Roma e si registrano 3km di coda.
Gli utenti provenienti da Firenze e diretti a Roma devono uscire a Fabro, seguire le indicazioni per Fabro Scalo-Ficulle, prendere la S.P. Umbro Casentinese e rientrare in A1 a Orvieto.
Per le lunghe percorrenze verso Roma si consiglia di uscire a Valdichiana, percorrere la viabilità ordinaria in direzione Perugia e da lì la E45 con rientro in A1 a Orte.
Gli utenti diretti a Napoli devono uscire a Benevento, immettersi sulla SS7 Appia seguendo le indicazioni per Pratola Serr, proseguire poi in direzione Avellino e rientrare in A16 ad Avellino Est.