A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA CHIUSI-CHIANCIANO TERME E VALDICHIANA IN DIREZIONE FIRENZE PER UN MEZZO IN FIAMME.
A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA CHIUSI-CHIANCIANO TERME E VALDICHIANA IN DIREZIONE FIRENZE PER UN MEZZO IN FIAMME.
Roma, 2 Novembre 2026 – Alle 20:15 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Chiusi e Valdichiana, in direzione Firenze, a causa di un mezzo pesante in fiamme all’altezza del km 385.
Al momento, all’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano 4 km di coda in direzione Firenze.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della 4° Direzione di Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.
Gli utenti provenienti da Roma e diretti verso Firenze, dovranno uscire a Chiusi, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Valdichiana.
Per le lunghe percorrenze provenienti da Roma e dirette verso Firenze, si consiglia di anticipare l’uscita a Orte, prendere E45 verso Perugia e rientrare in Autostrada a Valdichiana.