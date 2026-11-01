A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA CESENA E VALLE RUBICONE IN DIREZIONE ANCONA

Roma, 1 novembre 2026 – Alle ore 10 circa, sulla A14 Bologna-Taranto è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Cesena e Valle Rubicone verso Ancona, a causa di un incidente che ha coinvolto più autovetture all’altezza del km 100.

Per lo stesso motivo è stata temporaneamente chiusa l’entrata di Cesena in direzione Ancona.

Inoltre, nel tratto compreso tra Valle Rubicone e Cesena nord, in direzione di Bologna, si registrano 3 km di coda a causa di un incidente che ha coinvolto 2 autovetture all’altezza del km 100, in corrispondenza del quale il traffico scorre su una corsia.

Attualmente, sul luogo dell’evento, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale del 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Chi viaggia verso Ancona, deve uscire a Cesena, in corrispondenza di cui si registrano 3 km di coda, percorrere la SR71 Umbro Casentinese Romagnola, proseguire sulla SS726 da cui immettersi sulla SS9 via Emilia per rientrare in autostrada a Valle del Rubicone.

Si consiglia, pertanto di anticipare l’uscita a Cesena nord, seguendo il medesimo percorso.

A chi è diretto a Bologna, invece, si consiglia di uscire a Valle Rubicone e rientrare a Cesena, seguendo il percorso inverso.