A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA CEPRANO E FROSINONE VERSO ROMA

Roma, 12 novembre 2025 – Alle ore 9:15 circa, sulla A1 Milano-Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Ceprano e Frosinone verso Roma, a causa di un incidente autonomo avvenuto all’altezza del km 635+800, che ha visto coinvolta una cisterna che si è ribaltata disperdendo il carico sul piano viabile.

Al momento, in corrispondenza dell’incidente, il traffico risulta bloccato e si registrano 6 km di coda. Inoltre, si registra 1 km di coda in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Ceprano.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti in A1 provenienti da Napoli e diretti verso Roma, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ceprano, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 alla stazione di Frosinone in direzione Roma. In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Cassino.