A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA CASSINO E SAN VITTORE VERSO NAPOLI

Roma, 2 dicembre 2025 – Alle ore 14:00 circa, sulla A1 Milano-Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Cassino e San Vittore verso Napoli, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 671.0.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico è bloccato e si registrano 5 km di coda nel tratto compreso tra Pontecorvo e Cassino in direzione Napoli.

Agli utenti in A1 diretti verso Napoli, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cassino, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 alla stazione di San Vittore. In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Frosinone.