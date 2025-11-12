A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA CASSINO E FROSINONE VERSO ROMA

Roma, 12 novembre 2025 – Alle ore 10:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli è stata estesa la temporanea chiusura del tratto compreso tra Ceprano e Frosinone verso Roma, precedentemente predisposta a causa di un incidente autonomo avvenuto all’altezza del km 635+800. L’uscita obbligatoria è stata anticipata alla stazione di Cassino, al fine di far decongestionare il traffico in corrispondenza dell’uscita di Ceprano.

Al momento, in corrispondenza dell’incidente, il traffico transita su una corsia e si registra 1 km di coda nel tratto compreso tra Ceprano e Frosinone e 3 km di coda in diminuzione in corrispondenza della precedente uscita obbligatoria di Ceprano.

Agli utenti in A1 provenienti da Napoli e diretti verso Roma, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cassino, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 alla stazione di Frosinone in direzione Roma.

In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di San Vittore.