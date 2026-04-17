A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA CASALPUSTERLENGO E BASSO LODIGIANO IN DIREZIONE BOLOGNA

Roma, 17 Aprile 2026 – Alle 12:15 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Casalpusterlengo e Basso Lodigiano, verso Bologna a causa di un incidente, avvenuto all’altezza del km 48, che ha visto coinvolti 4 mezzi pesanti.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale del 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, all’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano 3 km di coda.

Gli utenti provenienti da Milano e diretti verso Bologna dovranno uscire a Casalpusterlengo, dove si registrano 4 km di coda a causa del tratto chiuso, percorrere la SS9 via Emilia e rientrare in autostrada alla stazione di Basso Lodigiano.

Per lunghe percorrenze provenienti da Milano, e dirette verso Bologna, consigliamo di utilizzare A58 Tangenziale Est Esterna di Milano, successivamente la la A4 Milano-Brescia e poi A21 Torino-Piacenza-Brescia verso Piacenza, ed infine rientrare in A1.

Per chi proviene dalla A8 Milano-Varese ed è diretto verso Bologna, si consiglia di proseguire sulla A4 Milano-Brescia verso Brescia, successivamente la A21 Torino-Piacenza-Brescia verso Piacenza e infine immettersi sulla A1.