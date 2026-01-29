A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA CALENZANO E IL BIVIO CON A1 DIRETTISSIMA VERSO BOLOGNA

Roma, 28 gennaio 2026 – Poco prima delle ore 15:30, sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Calenzano e il bivio con A1 Direttissima verso Bologna, a causa di un mezzo pesante in fiamme, all’altezza del km 265.8.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, all’interno del tratto interessato, il traffico è bloccato e si registrano 5 km di coda verso Bologna.

Per gli utenti dei veicoli leggeri in viaggio verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria di Calenzano, si consiglia di rientrare a Barberino, dopo aver percorso la viabilità ordinaria.