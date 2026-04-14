A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA CALENZANO E BARBERINO VERSO BOLOGNA

Roma, 14 aprile 2026 – Alle ore 20:15 circa, sulla A1 Milano-Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Calenzano e Barberino verso Bologna a causa di un incidente autonomo che ha visto coinvolto un mezzo pesante all’altezza del km 264.

Al momento in corrispondenza dell’incidente il traffico è bloccato e si registrano 4 km di coda.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4 Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti in transito diretti verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, si consiglia di percorrere la SP8 Militare Barberinese e rientrare in A1 alla stazione di Barberino.