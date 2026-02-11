A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA CAIANELLO E SAN VITTORE IN DIREZIONE ROMA

Roma, 11 febbraio 2026 – Alle 18:45 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Caianello e San Vittore in direzione Roma, per un incidente al km 683.



Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.



Attualmente, nel tratto interessato, il traffico è bloccato e si registra 1 km di coda in direzione Roma.



I veicoli leggeri che viaggiano verso Roma devono uscire a Caianello e, dopo aver percorso la SS6 via Casilina in direzione Roma, possono rientrare in A1 a San Vittore.

I mezzi pesanti diretti verso Roma, dopo l’uscita obbligatoria a Caianello, possono percorrere la SS6 via Casilina in direzione Roma, quindi la SS630 Ausonia in direzione Formia, fino alla stazione di Cassino, da cui è possibile rientrare in A1.