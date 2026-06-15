A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA CAIANELLO E CAPUA VERSO NAPOLI

Roma, 15 giugno 2026 – alle ore 13 circa, sulla A1 Milano-Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Caianello e Capua verso Napoli, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 702.

Al momento all’interno del tratto chiuso il traffico è momentaneamente bloccato e si registra 1 km di coda.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 6 Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.

In alternativa, agli utenti diretti verso Napoli si consiglia di uscire alla stazione di Caianello, percorrere la SS6 Casilina seguendo le indicazioni per Capua, e rientrare in A1 a Capua.