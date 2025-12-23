A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA CAIANELLO E CAPUA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER INCIDENTE

Roma, 23 Dicembre 2025 – Poco dopo le 17, sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Caianello e Capua, in entrambe le direzioni a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 709 in direzione Napoli, che ha visto coinvolti due mezzi pesanti, uno dei quali trasportava gpl e a seguito dell’incidente ha preso fuoco.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della 6° Direzione di Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, all’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano 3 km di km di coda verso Napoli. Inoltre, si registra 1 km di coda all’uscita obbligatoria di San Vittore.

Agli utenti provenienti da Roma e diretti verso Napoli si consiglia di uscire a Cassino, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada alla stazione di Santa Maria Capua Vetere.

Agli utenti provenienti da Napoli e diretti verso Roma si consiglia di uscire a Santa Maria Capua Vetere, dove si segnalano 2 km di coda per l’uscita obbligatoria, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada alla stazione di Caianello.