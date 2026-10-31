A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA BARBERINO DI MUGELLO E CALENZANO VERSO FIRENZE

Roma, 31 ottobre 2026 – Alle ore 03:00 circa di questa notte, sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Barberino di Mugello e Calenzano, verso Firenze, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 270+600, all’interno della galleria Santa Lucia, che ha visto coinvolto un mezzo pesante ribaltato con conseguente dispersione di parte del carico, costituito da collettame.

Attualmente il tratto risulta ancora chiuso per consentire le operazioni di recupero del mezzo pesante e del carico disperso e si registrano 5 km di coda in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Barberino di Mugello.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti in transito diretti verso Firenze, dopo l’uscita obbligatoria a Barberino di Mugello, si consiglia di percorrere la SP8 “Militare Barberinese” e rientrare in A1 alla stazione di Calenzano.

Agli utenti provenienti da Milano e diretti verso Firenze, si consiglia di percorrere la A15 in direzione La Spezia, proseguire sulla A12 in direzione Pisa e sulla A11 in direzione Firenze, per poi rientrare in A1.

Agli utenti provenienti da Bologna e diretti verso Firenze, si consiglia di uscire a Sasso Marconi, percorrere la SS64 Porrettana in direzione Pistoia, proseguire sulla A11 in direzione Firenze e rientrare successivamente in A1.