A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA ATTIGLIANO ED ORVIETO IN DIREZIONE FIRENZE

Roma, 9 settembre 2025 – Alle 9:15 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Attigliano ed Orvieto in direzione Firenze, a causa di un incidente autonomo avvenuto all’altezza del km 470, che ha visto coinvolto un furgone che si è ribaltato.





Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 5° Tronco di Roma di Autostrade per l’Italia.





Attualmente, all’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano 4 km di coda verso Firenze.





Agli utenti in A1 provenienti da Roma e diretti verso Firenze, si consiglia di anticipare l’uscita ad Orte, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada alla stazione di Orvieto in direzione Firenze.





Per le lunghe percorrenze degli utenti in A1 provenienti da Roma e diretti verso Firenze, si consiglia di anticipare l’uscita ad Orte, percorrere la strada statale E45 verso Perugia, quindi seguire la Perugia-Siena per raggiungere la stazione di Valdichiana dove riprendere la A1 verso Firenze.