A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA AREZZO E VALDARNO VERSO FIRENZE

Roma, 19 giugno 2026 – Alle ore 18:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Arezzo e Valdarno verso Firenze a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 350, dove un mezzo pesante, ribaltandosi, si è intraversato occupando la carreggiata nord e parzialmente quella sud.

Al momento, in corrispondenza dell’incidente, il traffico è bloccato verso Firenze dove si registrano 4 km di coda. In direzione Roma il transito avviene su una corsia e si registrano 4 km di coda.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4 Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti in transito diretti verso Firenze si consiglia di uscire alla stazione di Arezzo, percorrere SR69 in direzione Valdarno e rientrare in A1 a Valdarno.

Per le lunghe percorrenze, si consiglia di uscire alla stazione di Valdichiana, percorrere il raccordo Siena-Bettolle verso Siena, proseguire sul raccordo Firenze-Siena verso Firenze e rientrare in A1 alla stazione di Firenze Impruneta.