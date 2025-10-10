A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA AREZZO E MONTE SAN SAVINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 10 ottobre 2025 – Alle 15:50 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Arezzo e Monte San Savino in entrambe le direzioni, a causa di un mezzo pesante fermo in avaria al km 364 nord.
La misura di chiusura temporanea in entrambe le direzioni è stata predisposta in via precauzionale per danneggiamento del serbatoio di GNL del mezzo, in corso di approfondimento da parte dei Vigili del Fuoco.
Sul posto sono inoltre operativi i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.
Attualmente, nel tratto interessato, il traffico è bloccato e si registrano 7 km di coda in direzione Firenze.
Inoltre, si registrano 8 km di coda nel tratto compreso tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma, per l’uscita obbligatoria ad Arezzo.
E’ in corso la distribuzione d’acqua agli utenti fermi in coda.
Chi viaggia verso Roma deve uscire ad Arezzo e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, può rientrare in A1 a Monte San Savino. Si consiglia di anticipare l’uscita a Valdarno.
Chi viaggia verso Firenze deve uscire a Monte San Savino e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, può rientrare in A1 ad Arezzo.
Per le lunghe percorrenze verso Roma si consiglia di uscire a Firenze Impruneta, percorrere la SS326 Siena-Bettolle e rientrare in A1 a Valdichiana. Percorso inverso per le lunghe percorrenze verso Firenze/Bologna.