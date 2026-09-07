A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA AGLIO E CALENZANO IN DIREZIONE FIRENZE

Roma, 7 settembre 2026 – Alle ore 15:00 circa, sulla Autostrada A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Aglio e Calenzano, in direzione Firenze, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 276 all’interno della galleria “Santa Lucia”, che ha visto il coinvolgimento di 2 autovetture, una delle quali, a seguito dell’incidente, ha preso fuoco.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico è bloccato e si registrano 4 km di coda in aumento in direzione Firenze.

Agli utenti provenienti da Bologna e diretti a Firenze, dopo l’uscita obbligatoria a Barberino, si consiglia di percorrere la SP 8 fino a Calenzano e da lì rientrare in A1 verso Firenze.