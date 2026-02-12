A1 MILANO NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSI I TRATTI COMPRESI TRA ORTE E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE DI ROMA NORD IN DIREZIONE ROMA E TRA IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE DI ROMA NORD E PONZANO ROMANO IN DIREZIONE FIRENZE

Roma, 12 febbraio 2026 – Alle ore 14:00 circa, sulla A1 Milano-Napoli, sono stati temporaneamente chiusi i tratti compresi tra Orte e il bivio con la Diramazione di Roma nord, in direzione Roma, e tra il bivio con la Diramazione di Roma nord e Ponzano Romano in direzione Firenze, per un mezzo pesante alimentato a GNL, fermo al km 530, dove il traffico verso Firenze transita su una corsia in deviazione nella carreggiata opposta.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, nel tratto interessato, si registrano 10 km di coda nel tratto compreso tra Ponzano Romano e il bivio con la Diramazione di Roma nord in direzione Roma, dove al momento il traffico è bloccato, e 5 km di coda nello stesso tratto in direzione Firenze, dove il traffico transita su una corsia.

Chi viaggia in direzione Firenze, deve uscire a Roma nord e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, può rientrare in A1 a Ponzano Romano.

Chi viaggia in direzione Roma, deve uscire a Orte e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, può rientrare a Roma nord sulla Diramazione di Roma nord.



