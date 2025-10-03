A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSA IN USCITA LA STAZIONE DI ORVIETO
Roma, 3 ottobre 2025 – Alle ore 12:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stata disposta la chiusura dell’uscita della stazione di Orvieto da entrambe le provenienze a causa di una manifestazione che sta interessando lo svincolo di uscita della stazione.
In alternativa, per gli utenti in A1 provenienti da Roma e diretti verso Firenze, si consiglia di anticipare l’uscita ad Attigliano, mentre per chi proviene da Firenze ed è diretto in direzione Roma, si consiglia di uscire a Fabro.