A1 MILANO-NAPOLI: SBLOCCATO IL TRAFFICO TRA FIRENZE SUD E INCISA. RESTA TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO PER OPERAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA

Roma, 14 febbraio 2026 – Poco prima delle 18:30, sulla A1 Milano-Napoli, è stato sbloccato il traffico tra Firenze sud e Incisa, grazie all’attivazione di una corsia per far defluire i veicoli in entrambe le direzioni. Il tratto resta temporaneamente chiuso, sia verso nord che verso sud, per consentire di portare a termine le operazioni rimozione del mezzo pesante e per effettuare, contestualmente, la pulizia del manto stradale e l’installazione della segnaletica necessaria a riaprire le corsie al traffico. Sul posto sono impegnati i soccorsi meccanici e il personale della Direzione del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, nel tratto interessato si registrano 3 km di coda in direzione Roma, mentre sono terminate le code verso Bologna. Inoltre, si registrano 3 km di coda all’uscita obbligatoria di Firenze sud e 1 km di coda all’uscita obbligatoria di Incisa.

Chi viaggia in direzione Bologna deve uscire a Incisa, seguire le indicazioni per Firenze sud, da cui è possibile rientrare in A1.

Chi viaggia in direzione Roma, deve uscire a Firenze sud, seguire le indicazioni per Incisa, da cui è possibile rientrare in A1.

Per le lunghe percorrenze da Roma verso Bologna, si consiglia di uscire a Valdichiana, percorrere la SS715 Siena-Bettolle verso Siena e rientrare in A1 a Firenze Impruneta.

Per le lunghe percorrenze da Bologna verso Roma, si consiglia di uscire a Firenze Impruneta, percorrere la SS715 Siena-Bettolle verso Bettolle e rientrare in A1 a Valdichiana.