A1 MILANO-NAPOLI: RIPRISTINATE DUE CORSIE AL TRAFFICO PER SENSO DI MARCIA NEL TRATTO COMPRESO TRA FIRENZE SUD E INCISA

Roma, 5 marzo 2026 – Alle 14:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Firenze sud e Incisa sono state completate le attività di ripristino dell’incidente avvenuto all’altezza del km 319 tra 2 mezzi pesanti e un’autovettura.

Al momento il traffico scorre su due corsie in entrambe le direzioni e si registrano code per traffico intenso sia verso Firenze che verso Roma.