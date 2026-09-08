A1 MILANO-NAPOLI: RIMOSSO MEZZO PESANTE IN AVARIA NEL TRATTO COMPRESO TRA FIDENZA E FIORENZUOLA IN DIREZIONE MILANO
A1 MILANO-NAPOLI: RIMOSSO MEZZO PESANTE IN AVARIA NEL TRATTO COMPRESO TRA FIDENZA E FIORENZUOLA IN DIREZIONE MILANO
Roma, 8 settembre 2026 – Alle ore 17:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Fidenza e Fiorenzuola, in direzione Milano, è stato rimosso il mezzo pesante precedentemente fermo in avaria all’altezza del km 75.
Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico transita su 3 corsie in direzione Milano.