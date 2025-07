A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO TRA INCISA E VALDARNO VERSO ROMA

Roma, 7 luglio 2025 – alle ore 19:10 circa, è stato riaperto il tratto tra Incisa e Valdarno verso Roma precedentemente chiuso a causa di un mezzo pesante in fiamme, ora spento, all’altezza del km 321.

Al momento nel tratto interessato il traffico transita su una corsia e si registrano 9 km di coda.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4 Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Per le lunghe percorrenze si consiglia di uscire alla stazione di Impruneta, seguire per Siena, percorrere il raccordo Siena-Bettolle e rientrare in A1 a Valdichiana.