A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO TRA FIRENZE SUD E INCISA VERSO ROMA

Roma, 16 febbraio 2026 – Poco prima delle 10:00, sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto tra Firenze sud e Incisa verso Roma, che era stato chiuso a causa di un incidente autonomo di un mezzo pesante all’altezza del km 311.

Sul posto, dove stanno operando i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale della Direzione del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia, attualmente il traffico circola su una corsia e si registrano 6 km di coda in aumento verso Roma.

Inoltre, si registrano 5 km di coda in carreggiata opposta, dove si circola su due corsie verso Firenze.

Chi viaggia in direzione Firenze può uscire a Incisa, seguire le indicazioni per Firenze sud, da cui è possibile rientrare in A1.

Chi viaggia in direzione Roma, invece, può uscire a Firenze sud, seguire le indicazioni per Incisa, da cui è possibile rientrare in A1.

Per le lunghe percorrenze da Roma verso Bologna, si consiglia di uscire a Valdichiana, percorrere la SS715 Siena-Bettolle verso Siena e rientrare in A1 a Firenze Impruneta.

Per le lunghe percorrenze da Bologna verso Roma, si consiglia di uscire a Firenze Impruneta, percorrere la SS715 Siena-Bettolle verso Bettolle e rientrare in A1 a Valdichiana.