A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO TRA CAIANELLO E SAN VITTORE IN DIREZIONE ROMA

Roma, 26 giugno 2025 – Poco dopo le 07:00 sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Caianello e San Vittore in direzione Roma, precedentemente chiuso a causa di un incidente autonomo al km 690 che a visto coinvolto un camion che si è ribaltato.



Sul luogo dell’evento attualmente il traffico in direzione Roma circola su 3 corsie di cui una in deviazione sulla carreggiata opposta e si registrano 4 km di coda in diminuzione.