A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO TRA CAIANELLO E CAPUA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 13 luglio 2025 – Intorno alle 13:45, sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Caianello e Capua in entrambe le direzioni precedentemente chiuso a causa di un mezzo pesante in avaria all’altezza del km 714, verso Napoli, che trasporta Gas Metano.

Al momento il traffico, precedentemente bloccato, transita su due corsie verso Napoli, dove si registrano 3 km di coda e su tutte le corsie disponibili verso Roma, dove si registrano 5 km di coda.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 6 Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti in transito diretti verso Napoli si consiglia di uscire a Caianello e di percorrere la viabilità ordinaria per rientrare in A1 a Capua.

Percorso inverso per chi è diretto verso Roma.