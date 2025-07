A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO TRA BARBERINO E FIRENZUOLA IN DIREZIONE BOLOGNA

Roma, 26 luglio 2025 – Sulla Autostrada A1 Milano-Napoli è stato riaperto il tratto compreso tra Barberino e Firenzuola, in direzione Bologna, precedentemente chiuso per consentire il ripristino dei danni causati da un mezzo in fiamme, ora spento, all’altezza del km 258.





Attualmente il traffico transita su due corsie disponibili in direzione Bologna e si registrano 4 km di coda con tendenza in diminuzione.