A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO TRA BARBERINO E CALENZANO IN DIREZIONE FIRENZE

Roma, 9 maggio 2026 – Poco prima delle ore 15:30, sulla Autostrada A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Barberino e Calenzano, in direzione Firenze, che era stato temporaneamente chiuso a causa di un mezzo in fiamme, ora spento, all’interno della galleria Santa Lucia all’altezza del km 265.

Sul luogo dell’evento, attualmente, il traffico circola su una sola corsia e si registrano 4 km di coda in direzione Firenze.