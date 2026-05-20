A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA VALDARNO ED AREZZO IN DIREZIONE ROMA
A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA VALDARNO ED AREZZO IN DIREZIONE ROMA
Roma, 20 maggio ottobre 2026 – poco prima delle ore 10, sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Valdarno ed Arezzo in direzione Roma, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto questa mattina al km 356.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglia della Polizia Stradale ed il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.
Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 7 km verso Roma, inoltre si registrano 3 km di coda in corrispondenza della precedente uscita obbligatoria di Valdarno.
Per le lunghe percorrenze degli utenti in viaggio verso Roma si consiglia di uscire ad Impruneta, seguire le indicazioni per Siena, percorre S.S.326 Raccordo Siena-Bettole per poi rientrare in A1 a Valdichiana.