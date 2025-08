A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA VALDARNO E AREZZO IN DIREZIONE ROMA

RESTA TEMPORANEMANETE CHIUSO IL TRATTO IN DIREZIONE BOLOGNA

Roma, 4 agosto 2025 – Alle 15:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma, precedentemente chiuso per consentire le complesse operazioni di soccorso a seguito dell’incidente avvenuto all’altezza del km 339, in direzione Bologna. Si è trattato di un tamponamento tra tre mezzi pesanti, un’ambulanza e un caravan, la cui dinamica è ancora al vaglio delle autorità competenti. Nell’incidente, tre persone hanno perso la vita e quattordici persone sono rimaste ferite.

Rimane temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Arezzo e Valdarno in direzione Bologna, in cui si è verificato l’incidente.

Attualmente, nel tratto interessato in direzione Bologna, il traffico all’interno del tratto chiuso è bloccato e si registrano 5 km di coda. Sempre in direzione Bologna, si registrano 3 km di coda nel tratto compreso tra Monte San Savino e Arezzo per l’uscita obbligatoria ad Arezzo.

Invece, in direzione Roma, il traffico transita su una corsia e si registrano 8 km di coda nel tratto compreso tra Incisa e Valdarno.

Chi viaggia verso Bologna, deve uscire ad Arezzo e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, può rientrare in A1 a Valdarno.

In alternativa, per le lunghe percorrenze in direzione Bologna, si consiglia di uscire a Valdichiana, percorrere la SS326 Siena-Bettolle e rientrare in A1 a Firenze Impruneta. Percorso inverso per le percorrenze in direzione Roma.