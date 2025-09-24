A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE E PARMA IN DIREZIONE DI MILANO
Roma, 24 Settembre 2025 – Poco prima delle 21, sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Terre di Canossa Campegine e Parma, verso Milano, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 117.
Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico transita su due corsie si registrano 5 km di coda in direzione di Milano. Non si registrano accodamenti in direzione Bologna, dove si viaggia su tutte le corsie disponibili.