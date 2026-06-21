A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA SASSO MARCONI NORD E SASSO MARCONI VERSO FIRENZE

Roma, 21 giugno 2026 – Alle ore 8:15 circa sulla A1 Milano-Napoli è stato riaperto il tratto compreso tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 206 che ha visto coinvolto un mezzo pesante.

Al momento nel tratto interessato si registrano 2 km di coda per traffico congestionato.