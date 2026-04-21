A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA SASSO MARCONI NORD E SASSO MARCONI IN DIREZIONE FIRENZE

Roma, 21 Aprile 2026 – Poco dopo le ore 23:30 di ieri, sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, in direzione Firenze, che era stato chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 206.

Attualmente, sul luogo dell’evento, si circola sulle tre corsie disponibili e non si registrano turbative al traffico verso Firenze.