A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA SASSO MARCONI NORD E SASSO MARCONI IN DIREZIONE FIRENZE
A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA SASSO MARCONI NORD E SASSO MARCONI IN DIREZIONE FIRENZE
Roma, 30 marzo 2026 – Alle ore 18:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Firenze, precedentemente chiuso a causa di un mezzo pesante in fiamme, ora spento, all’altezza del km 209.0.
Al momento, nel tratto precedentemente interessato dall’evento, il traffico scorre su due corsie e si registrano 6 km di coda, in diminuzione, in direzione Firenze.