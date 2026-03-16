A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA SASSO MARCONI E SASSO MARCONI NORD IN DIREZIONE BOLOGNA

Roma, 16 marzo 2026 – Alle ore 16:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione Bologna, precedentemente chiuso a causa di un incidente, ora risolto, avvenuto all’altezza del km 207.7, all’interno della Galleria Monte Mario Nord, che aveva visto il coinvolgimento di due mezzi pesanti.

Al momento il traffico transita su due corsie disponibili in direzione Bologna e si registrano 9 km di coda, con tendenza in diminuzione.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.