A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA SAN VITTORE E CAIANELLO VERSO NAPOLI

Roma, 25 febbraio 2026 – Alle ore 11:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra San Vittore e Caianello verso Napoli, precedentemente chiuso a causa di un mezzo alimentato a GPL in fiamme all’altezza del km 681.

Al momento in corrispondenza dell’evento il traffico transita su due corsie e si registrano 2 km di coda.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 6 Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.