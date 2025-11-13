A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA ORVIETO E FABRO VERSO FIRENZE

Roma, 13 novembre 2025 – Alle ore 19:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli è stato riaperto il tratto compreso tra Orvieto e Fabro in direzione Firenze, precedentemente chiuso a causa di un mezzo pesante in fiamme all’altezza del km 447+700.

Attualmente, il traffico transita su una corsia e si registrano 8 km di coda in diminuzione nel tratto compreso tra Attigliano e Fabro in direzione Firenze.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Roma di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti in A1 provenienti da Roma e diretti verso Firenze, si consiglia di uscire ad Orte, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada alla stazione di Valdichiana in direzione Firenze.

Per le lunghe percorrenze degli utenti in A1 provenienti da Napoli e diretti verso Bologna e Milano, si consiglia di prendere la A24 Roma-Teramo verso Teramo, poi la A14 Bologna-Taranto in direzione Bologna e proseguire sulla A1 in direzione Milano.