A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA ORVIETO E ATTIGLIANO IN DIREZIONE ROMA

Roma, 8 ottobre 2026 – Alle 5:15 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Orvieto e Attigliano in direzione Roma, chiuso nella serata di ieri per un mezzo pesante in fiamme, al km 462, ora spento e rimosso.

Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e non si registrano turbative in direzione Roma.