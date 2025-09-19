A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA ORTE E ORVIETO IN DIREZIONE FIRENZE

Roma, 19 settembre 2025 – Alle 21 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Orte e Orvieto in direzione Firenze, precedentemente chiuso a causa di un incidente autonomo avvenuto all’altezza del km 476, che ha coinvolto un mezzo pesante che si è ribaltato.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 5° Tronco di Roma di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, all’interno del tratto interessato, il traffico transita su una corsia in deviazione di carreggiata opposta verso Firenze dove non si registrano turbative.

Inoltre, in direzione Roma, dove il traffico transita su una corsia, si registra 1 km di coda.