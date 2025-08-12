A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA ORTE E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA NORD VERSO ROMA

Roma, 12 agosto 2025 – Alle ore 10:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli è stato riaperto il tratto compreso tra Orte e il bivio con la Diramazione Roma Nord verso Roma, chiuso dal pomeriggio di ieri per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza di un mezzo pesante andato in fiamme all’altezza del km 525.





Al momento nel tratto interessato il traffico transita su tutte le corsie disponibili verso sud e si registrano 18 km di coda in diminuzione.





Per consentire le operazioni di rimozione del mezzo e del ripristino delle regolari condizioni di viabilità in carreggiata nord, restano temporaneamente chiusi sulla A1 Milano-Napoli il tratto compreso tra il bivio con la Diramazione Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze e sulla Diramazione Roma Nord il tratto compreso tra Fiano Romano e il bivio con A1 Milano-Napoli verso Firenze. Si registrano inoltre code all’uscita obbligatoria di Fiano Romano.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5 Tronco di Roma di Autostrade per l’Italia.

Sono in corso le operazioni di assistenza agli utenti in coda da parte delle squadre della Protezione Civile.

Agli utenti in transito diretti verso Roma o Napoli, si consiglia di uscire alla stazione di Orte, percorrere la viabilità ordinaria SS675 verso Viterbo e SS2 Via Cassia verso Roma, e proseguire sul GRA verso la A1 Milano-Napoli.

Agli utenti diretti verso Firenze, in transito sulla A1 Milano-Napoli, si consiglia di percorrere la Diramazione Roma Sud, proseguire sul GRA, percorrere la viabilità ordinaria SS2 Via Cassia verso Viterbo e SS675 verso Orte e rientrare in A1 a Orte.

Agli utenti in transito sulla Diramazione Roma Nord diretti verso Firenze, dopo l’uscita obbligatoria a Fiano Romano, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 a Orte.

Per le lunghe percorrenze, a chi è diretto verso Roma si consiglia di percorrere la A11 Firenze-Pisa Nord all’altezza di Firenze Nord, proseguire su A12 Genova-Livorno, percorrere la SS1 Via Aurelia verso Roma, sulla A12 Roma-Civitavecchia e proseguire sul GRA verso A1 Milano-Napoli.