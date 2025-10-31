A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA ORTE E IL BIVIO CON LA D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD IN DIREZIONE ROMA

Roma, 31 ottobre 2025 – Poco prima delle ore 9:00 circa, sulla Autostrada A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Orte e il bivio con la D18 Diramazione Roma Nord, precedentemente chiuso a causa di un incidente tra due autovetture avvenuto all’altezza del km 525,3.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Roma di Autostrade per l’Italia.

Attualmente il traffico transita su due corsie disponibili per permettere i lavori di ripristino dei danni causati dall’incidente e si registrano 10 km di coda nel tratto compreso tra Attigliano e Orte, in direzione Roma.

Gli utenti che da Firenze sono diretti a Roma, devono uscire a Orte, percorrere la superstrada E45 Orte-Viterbo e successivamente la SS2 Cassia verso Roma, da dove è possibile rientrare in A1 attraverso il Grande Raccordo Anulare.