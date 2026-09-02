A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA ORTE E IL BIVIO CON LA D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD IN DIREZIONE ROMA

Roma, 2 settembre 2026 – Poco prima delle ore 19:00, sulla Autostrada A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Orte e il bivio con la D18 Diramazione Roma Nord, in direzione Roma, precedentemente chiuso a causa di un incidente, ora risolto, avvenuto all’altezza del km 524+500.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Roma di Autostrade per l’Italia.

Attualmente in corrispondenza del tratto interessato dall’evento il traffico transita su tutte le corsie disponibili in direzione Roma e si registrano 8 km di coda in diminuzione.