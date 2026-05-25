A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA ORTE E ATTIGLIANO IN DIREZIONE FIRENZE
A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA ORTE E ATTIGLIANO IN DIREZIONE FIRENZE
Roma, 25 Maggio 2026 – Intorno alle 17:30, sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Orte e Attigliano verso Firenze, precedentemente chiuso a causa di un mezzo pesante in fiamme, ora spento, all’altezza del km 489.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della 5° Direzione di Tronco di Fiano di Autostrade per l’Italia.
Attualmente, nel tratto interessato dall’evento, il traffico transita su una corsia in direzione Firenze.
Inoltre, si registrano 8 km di coda nel tratto compreso tra Magliano Sabina e Attigliano verso Firenze.
Agli utenti provenienti da Roma e diretti verso Firenze, si consiglia di uscire a Magliano Sabina, prendere la SP150, seguire le indicazioni per Roma-Civita Castellana, giunti all’altezza di Borghetto proseguire in direzione Gallese-Orte Scalo, per poi fare rientro in A1 alla stazione di Orte.