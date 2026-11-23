A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA MONTE SAN SAVINO E VALDICHIANA IN DIREZIONE ROMA
A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA MONTE SAN SAVINO E VALDICHIANA IN DIREZIONE ROMA
Roma, 23 novembre 2026, poco prima delle ore 20:45 , sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Monte San Savino e Valdichiana in direzione Roma, precedentemente chiuso a causa di un mezzo pesante in fiamme nel pomeriggio, all’altezza del km 374, dove ora si registrano 2 km di coda per ripristino incidente in direzione Roma.
Attualmente sul luogo dell’evento, dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia, il traffico transita su una corsia in scambio di carreggiata in direzione Roma per consentire le attività di ripristino del piano viabile.