A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA MONTE SAN SAVINO E VALDICHIANA IN DIREZIONE ROMA PER VEICOLO IN AVARIA

Roma, 21 Febbraio 2026 – Alle 10:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Monte San Savino e Valdichiana, verso Roma, precedentemente chiuso a causa di un camion in avaria alimentato a metano all’altezza del km 284, che aveva disperso il proprio carburante sul piano viabile.

Attualmente, si registrano 3 km di coda e il traffico defluisce su una corsia in direzione Roma.



Sul luogo dell’evento sono in corso le operazioni di rimozione del mezzo da parte dei soccorsi meccanici, deii Vigili del Fuoco, delle pattuglie della Polizia Stradale e del personale della 4° Direzione di Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.