A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA MONTE SAN SAVINO E AREZZO IN DIREZIONE FIRENZE

Roma, 25 agosto 2026 – Alle 5:15 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Monte San Savino e Arezzo in direzione Firenze, chiuso in nottata per un incidente autonomo di un mezzo pesante al km 358,8, in prossimità di un cantiere, correttamente installato e segnalato.



Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.



Attualmente, nel tratto interessato, sono in corso le operazioni di ripristino dei danni causati dall’incidente e il traffico transita su una corsia in entrambe le direzioni con 2 km di coda in direzione Firenze.