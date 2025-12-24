A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE
Roma, 24 Dicembre 2025 – Poco prima delle 8, sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Magliano Sabina e Orte, verso Firenze, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 500, che ha visto coinvolti un mezzo pesante e un’autovettura.
Attualmente, il traffico transita sulla corsia di sorpasso e si registrano 2 km di coda verso Firenze.